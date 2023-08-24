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الخميس 24 آب 2023 ساعة 20:45

رئيسي : حققنا تقدما كبيرا في العلوم والتكنولوجيا رغم الحظر الظالم

رئيسي : حققنا تقدما كبيرا في العلوم والتكنولوجيا رغم الحظر الظالم
وخلال لقائه مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" اليوم الخميس على هامش اجتماع القمة لمجموعة البريكس في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، اعرب أعرب رئيسي عن ارتياحه لإعادة انتخاب دا سيلفا لرئاسة البرازيل، مؤكدا على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي.
 
وفي إشارة إلى اعتراف المسؤولين الأميركيين بالفشل المخزي لسياسة الضغوط القصوى على إيران، قال آية الله رئيسي: على الرغم من العقوبات الظالمة، حققت ايران تقدما كبيرا بخطوات واسعة في العلوم والتكنولوجيا .
 
وفي هذا اللقاء، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مهنئا الجمهورية الإسلامية الإيرانية على انضمامها لمجموعة البريكس، أن هناك الكثير من الفرص والمجالات في مجالات التبادل العلمي والتكنولوجيا والخبرات الأكاديمية والقضايا الثقافية لتوسيع التعاون والعلاقات بين البلدين.
 
ووصف رئيس البرازيل العقوبات سلاحا إجراميا ضد الشعوب حيث تستهدف شعب الدولة المفروض عليها العقوبات.
 
واعتبر "داسيلفا" الهيكل الحالي للأمم المتحدة بانه غير قادر على منع تعدي القوى على حقوق الشعوب، وشدد على أن الهياكل الحالية بحاجة إلى إعادة تصميم، وقال: يجب أن تكون البريكس قادرة على بناء منطق اقتصادي ونظام جديد في العالم.
رقم : 1077845
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