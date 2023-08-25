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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 08:12

انطلاق رسمي و عملي للعمليات الحفر الاستكشافي للنفط في بحر لبنان الجنوبي

انطلاق رسمي و عملي للعمليات الحفر الاستكشافي للنفط في بحر لبنان الجنوبي
وفيما بدا الحفر بالامس في البلوك رقم 9 على ان تتوضح كميات الغاز المتوافرة بعد نحو 70 يوما، العين على الرقعة رقم 8 حيث أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في هذه الرقعة.
 
وأكّد، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة في حضور ممثلين عن تحالف الشركتين برايت سكايز وجيوكس نزار ابو اسماعيل وجان فيليب روسي، أنّ الآمال كبيرة لناحية إطلاق المسح لجمع البيانات في البلوك رقم 8، حيث تمّ منح الرّخصة إلى اتحاد شركات عالمي معني بهذا الأمر.
 
وأوضح أنّ البلوك رقم 8 كان في مكان متنازع عليه، ولم يكن من الممكن إطلاق المسح قبل ترسيم الحدود مع "إسرائيل" الّذي حصل، الأمر الّذي يزيد التّنافس على إمكان حصول لبنان على أفضل شروط تجاريّة له، في ما يتعلّق باقتسام الأرباح والموارد من جرّاء مشاركة القطاع الخاص والشّركاء المستقبليّين؛ كما يعطي مدخولًا للدّولة مقتطعًا من الإيرادات التي ستجبيها الشركة من تسويق هذه الداتا.
رقم : 1077914
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