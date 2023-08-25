واشنطن تدرب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 في سبتمبر

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن "هؤلاء الطيارين سيتلقون تدريبا على اللغة الإنجليزية" في تكساس في سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، في الشهر التالي، مرجحا أن يستغرق التدريب من 5 إلى 8 أشهر، اعتمادا على مهاراتهم الحالية.

وأوضح أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على اللغة الإنجليزية قبل أن يبدأوا التدرب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري "نظرا إلى التعقيدات وللمصطلحات الإنجليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستجري هذا التدريب لأنه يستحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كل عمليات إعداد الطيارين الأوكرانيين.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية (النروج والدنمارك وهولندا) قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.

ورغم ذلك، أشار رايدر إلى أن أوكرانيا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية الضرورية لاستضافة مقاتلات "إف 16" الأمريكية.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث الخميس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت بوقت سابق أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.