محافظ واسط : جاهزون تماماً لاستقبال الزوار الإيرانيين

وافاد محمد جميل المياحي محافظ واسط مساء الخميس خلال لقاء مشترك مع محافظ ايلام في منفذ زرباطية المقابل لمنفذ مهران الحدودي الايراني: إن شاء الله سيكون منفذ زرباطية منفذا مثاليا من حيث البنية التحتية.

وأضاف: "نحن على استعداد تام لتقديم الخدمات المناسبة للزوار وسنوظف كل إمكانياتنا حتى تتم الزيارة الاربعينية على أفضل وجه ويعود الزوار إلى إيران سالمين".

وتابع المياحي: من الممكن أن يكون هذا المقر مقرا مشتركا لعقد اجتماعات بين البلدين العراق وإيران لتسهيل حركة الزوار.

وأضاف محافظ واسط: هناك تفاعل وتعاون جيد بين البلدين إيران والعراق ومحافظتي ايلام وواسط لتسهيل حركة الزوار وتقديم الخدمات لهم للتمهيد لاقامة هذا التجمع الكبير.