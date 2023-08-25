أحدث العناوين :
اليمن: 3 شهداء و14 جريحًا بقصف مدفعي سعودي على تعز
مستوطنو الشمال في رسالة حازمة للحكومة: لسنا محصّنين من حزب الله
لليوم السادس على التوالي.. العدو الاسرائيلي يواصل حصار بلدة عقربا بالضفة المحتلة
هذا ما قاله لافروف لغوتيريش حول استئناف صفقة الحبوب
الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني
ترامب: إنه يوم حزين لأمريكا!
درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في خوزستان
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
25 August 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الجمعة 25 آب 2023 ساعة 08:45
درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في خوزستان
وبحسب إعلان دائرة الأرصاد الجوية في خوزستان يوم الخميس (2 شهريور)، فإن درجة الحرارة القصوى سجلت في محطة غوتوند الجوية 51.6، آبادان 51.2، بستان 51.1، شوش 50.7، أميدية وأهواز 50.4 كما سجلت في مدينة شوشتار 50.2 درجة مئوية
رقم :
1077933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
25 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
24 آب 2023
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
23 آب 2023
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
أحدث العناوين
اليمن: 3 شهداء و14 جريحًا بقصف مدفعي سعودي على تعز
مستوطنو الشمال في رسالة حازمة للحكومة: لسنا محصّنين من حزب الله
لليوم السادس على التوالي.. العدو الاسرائيلي يواصل حصار بلدة عقربا بالضفة المحتلة
هذا ما قاله لافروف لغوتيريش حول استئناف صفقة الحبوب
الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني
ترامب: إنه يوم حزين لأمريكا!
درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في خوزستان
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
ترامب يسلم نفسه لسجن بجورجيا في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات
محافظ واسط : جاهزون تماماً لاستقبال الزوار الإيرانيين
استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'
صحيفة عبرية: نفذنا 25 هجوما على سوريا منذ بداية العام
وليد جنبلاط: يجب أن نجلس مع السيد نصر الله.. ولا بديل عن الحوار
واشنطن تدرب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 في سبتمبر
"إيسيسكو" تطلق مبادرة ردا على تكرار حرق نسخ المصحف الشريف
العاروري: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا والمقاومة في الضفة متصاعدة
الشيخ قاسم: ما دامت المقاومة حاضرة وجاهزة سيُستخرج النفط وسيستثمره لبنان
الأكثر قراءة
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
وصول سفينة الحفر إنجاز ما كان ليتحقق لولا انتصار المقاومة
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
مسؤول إيراني يبحث مع نصرالله التطورات في المنطقة
"حماس": مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة وتهويد القدس ستفشل
الدفاع الإيرانية: 28 دولة تجري مباحثات لشراء منتجاتنا العسكرية
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس
السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
لبنان: ذبيان حذَّر من عودة مسلسل الارهاب
رتل من آليات بلدية همدان الايرانية يتوجه الى كربلاء المقدسة
'إسرائيل' تعلن عدم موافقتها على تطوير برنامج نووي مدني سعودي
لبنان.. منصة حفر 'توتال' تصل 'حقل قانا' استعدادا للحفر
جميع الدول الإسلامية ترحب بتعزيز العلاقات الإيرانية السعودية
بطش العدو يطال الأنشطة الرياضية الفلسطينية
خطيب جمعة طهران يدين هجوم شيراز الإرهابي: 'داعش' صناعة أمريكية
الشيخ حمود يحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال
بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار جنوب الخليل
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
الأكثر بحثًا
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال
إخترنا لکم
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة