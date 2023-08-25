درجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في خوزستان

وبحسب إعلان دائرة الأرصاد الجوية في خوزستان يوم الخميس (2 شهريور)، فإن درجة الحرارة القصوى سجلت في محطة غوتوند الجوية 51.6، آبادان 51.2، بستان 51.1، شوش 50.7، أميدية وأهواز 50.4 كما سجلت في مدينة شوشتار 50.2 درجة مئوية