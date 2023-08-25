اليمن: 3 شهداء و14 جريحًا بقصف مدفعي سعودي على تعز

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم مرتزقة العدوان بحقّ المدنيين في المدينة، حيث استشهدت امرأة في السابع من الشهر الجاري بنيران قناصة المرتزقة في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم. وكانت قد أصيبت امرأة، في 24 تموز/يوليو الماضي، بقذيفة للطيران المسير استهدفت منازل المواطنين في منطقة حذران في مديرية التعزية. وفي الـ12 من تموز/يوليو الماضي، أصيبت طفلة بجروح بليغة إثر سقوط قذيفتين أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة حذران بمديرية التعزية.



هذا؛ وتستمرّ اعتداءات مرتزقة العدوان على المواطنين، في محافظة تعز، بشكل متصاعد خلال الآونة الأخيرة، في ظلّ صمت أممي مطبق.

