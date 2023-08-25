الكيان الصهيوني | نتنياهو لا يزال خاسرا في استطلاعات الرأي

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي:

• “معسكر الدولة” برئاسة بني غانتس 30 مقعداً.

• “حزب الليكود” برئاسة نتنياهو 27 مقعداً.

• “يش عتيد” برئاسة يائيرلابيد 16 مقعداً.

• “حزب شاس” برئاسة ارييه درعي 10 مقاعد.

• “يهدوت هتوارة” 7 مقاعد.

• “الصهيونية الدينية” برئاسة سموتريتش 6 مقاعد.

• “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير 4 مقاعد.

• “إسرائيل بيتنا” برئاسة افيغدور ليبرمان 5 مقاعد.

• “حداش / تعال” احمد الطيبي 6 مقاعد.

• “القائمة العربية” الموحدة برئاسة منصور عباس 5 مقاعد.

• “ميرتس” 4 مقاعد.

• “حزب العمل” برئاسة ميخائيلي لا يتجاوز نسبة الحسم.



وستحصل الأحزاب في الائتلاف الحالي على 54 مقعداً فقط، بينما تحصل أحزاب المعارضة على 56 مقعداً، فيما ستحصل الأحزاب العربية، الطيبي + عباس على 11 مقعداً.

