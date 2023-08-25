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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 11:16

انطلاق مناورات ‘‘درع محافظي الولاية 1402‘‘

انطلاق مناورات ‘‘درع محافظي الولاية 1402‘‘
وفي هذه المناورات المتخصصة، تم تنفيذ عمليات الدعم الإلكترونية الجوية من قبل المقاتلات والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية للجيش.

كما نجحت منظومات الدفاع الإلكتروني الموجودة في المنطقة العامة للمناورات في تنفيذ عمليات الدفاع المدني والدفاع الإلكتروني ضد الطائرات المسيرة والاجسام الطائرة الهجومية الصغيرة.

ومن اهداف هذه المناورات المشتركة تحديد وتوجيه الاتصالات اللاسلكية ونقل البيانات، وتنفيذ عمليات التدمير الجماعي بواسطة الاجسام الطائرة الصغيرة، وعمليات الحماية الإلكترونية للرادار وتعطيل وخداع الرادار الأرضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنظومات التكتيكية والتخريبية.

كذلك يجري تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام مقاتلات القوات الجوية وتنفيذ عمليات التعطيل والخداع العمودي باستخدام المروحيات الهجومية لطيران الجيش.

كما تم تنفيذ عمليات التشويش والخداع الراداري والحماية الإلكترونية بـ 5 طائرات مسيرة (أبابيل 3 و4 و5 وكمان 12) وعمليات خداع الملاحة بصواريخ كروز بواسطة منصات جوية وبرية ضمن مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة "درع حماة الولاية 1402".

وتم كذلك اجراء "لعبة الحرب" من قبل خبراء الحرب الإلكترونية في القواعد العملياتية للقوات الزرقاء والبرتقالية في هذه المناورات.

كما تم على هامش هذا التمرين تنفيذ مشروع إنساني من قبل وحدات الجيش المختلفة في بعض المناطق الفقيرة ولقاءعدد من عوائل الشهداء القاطنين في عموم منطقة المناورات.
مصدر : وكالات
رقم : 1077953
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