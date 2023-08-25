على القوى التزام دعوة الحوار للتوافق على اسم رئيس للبنان

وقال الشيخ علي الخطيب، أن "ما يشهده وطننا من تفاقم الأزمات التي تنهك كواهل اللبنانيّين، ينذر بعواقب وخيمة على أمننا الاجتماعي، الذي نشهد تداعياته في المشاكل الأسريّة، في ظلّ تصاعد حدة الاحتقان السّياسي وانسداد الحلول السّياسيّة، بفعل عقلية العناد والمكابرة وعدم الاحتكام إلى الحوار".

ولفت، خلال إلقائه خطبة الجمعة في مقرّ المجلس، إلى أن "المطلوب من القوى السياسية المتعنتة الّتي تنتظر إملاءات الخارج، أن تعود إلى رشدها وتلتزم دعوة الحوار الّتي أطلقها رئيس مجلس النّواب نبيه بري، لإنتاج تفاهمات وطنية بدءا من التّوافق على اسم رئيس الجمهورية، تمهيدا لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية تخرج الوطن من أزماته المتفاقمة