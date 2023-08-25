خطيب جمعة طهران يؤكد اهمية الحفاظ على شعبية وعفوية مسيرة الاربعين

وقال حجة الاسلام اكبري في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم : تشاهدون نور الهداية ومصباح الهدى يزداد إشراقاً كل يوم وكيف ينقذ الإمام الحسين (ع) البشرية في آخر الزمان من هذا الظلام، هذه هي سفينة نجاة الامام الحسين (ع) التي تنقذ من سقط في أمواج بحر الجهل الحديث العاصف، هذا الجذب المغناطيسي الحسيني يزداد قوة كل يوم، وهذا التحرك الهائل للملايين بهذا الحجم والتنوع والميزات الفريدة أصبح رمزا للعزة الحسينية ضد الظلمة والطغاة في العالم، وبمرور الوقت، أصبح الأربعين الحسيني بمثابة كابوس للاستكبار العالمي.

واضاف: الأربعين هو مظهر من مظاهر رحمة الامام الحسين (ع) والعشق والمودة والتضحية التي يعبر عنها الناس تجاه بعضهم البعض في هذه الزيارة النورانية وفي هذا السلوك الحسيني والعاشق، طوبى للحاضرين في هذه الزيارة العرفانية والعاشقة، طوبى لمضيفي المواكب، طوبى لمؤيدي ومنظمي مسيرة الأربعين.

وتابع خطيب صلاة جمعة طهران قائلا: أشكركم بصدق على جميع الإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها في سياق مراسم الأربعين، منذ العام الماضي وحتى الآن في توفير البنية التحتية لإعادة فتح المنافذ الحدودية الجديدة وغيرها من التدابير، ويجب الحفاظ على الجانب الشعبي العظيم وعفوية هذه الحركة الشعبية الكبيرة بشكل كامل.

واشار حجة الإسلام علي أكبري الى انه حتى الآن ذهب ما يقرب من نصف مليون زائر ايراني في زيارة الأربعين الحسيني، مشيدا بالاجراءات الجيدة التي اتخذتها المؤسسات الايرانية لاستقبال زوار سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام من رعايا الدول المسلمة في طريقهم الى العراق للمشاركة في مراسم زيارة الاربعين الحسيني.