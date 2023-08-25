أحدث العناوين :
الروهينغا يتظاهرون ببنغلادش في الذكرى السادسة لفرارهم من الإبادة
حماس: الإعتداء على المصلين عند الأسباط دليل وحشية الإحتلال
إيران.. مقتل 6 أشخاص إثر سقوط حافلة صغيرة بأذربيجان الشرقية
خطيب جمعة طهران يؤكد اهمية الحفاظ على شعبية وعفوية مسيرة الاربعين
على القوى التزام دعوة الحوار للتوافق على اسم رئيس للبنان
شركتان كنديتان متهمتان بإخضاع مسلمين إيغور للعمل القسري
إصابات بمواجهات مع الإحتلال والمستوطنين في الضفة
الدنمارك تعتزم تشريع قانون حظر حرق القرآن
الموسوي: المقاومة ستحافظ على إنجازاتها في البرّ والبحر
بسبب العقوبات.. شاحنات الغذاء والدواء تتكدس على حدود النيجر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
25 August 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الجمعة 25 آب 2023 ساعة 15:28
إيران.. مقتل 6 أشخاص إثر سقوط حافلة صغيرة بأذربيجان الشرقية
وأعلن المتحدث باسم الطوارئ في محافظة أذربيجان الشرقية، عن إصابة 11 شخصاً ووفاة 6 أشخاص في حادث سقوط حافلة صغيرة في أحد الأودية بمدينة فرزغان.
رقم :
1077986
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
25 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
24 آب 2023
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
23 آب 2023
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
أحدث العناوين
الروهينغا يتظاهرون ببنغلادش في الذكرى السادسة لفرارهم من الإبادة
حماس: الإعتداء على المصلين عند الأسباط دليل وحشية الإحتلال
إيران.. مقتل 6 أشخاص إثر سقوط حافلة صغيرة بأذربيجان الشرقية
خطيب جمعة طهران يؤكد اهمية الحفاظ على شعبية وعفوية مسيرة الاربعين
على القوى التزام دعوة الحوار للتوافق على اسم رئيس للبنان
شركتان كنديتان متهمتان بإخضاع مسلمين إيغور للعمل القسري
إصابات بمواجهات مع الإحتلال والمستوطنين في الضفة
الدنمارك تعتزم تشريع قانون حظر حرق القرآن
الموسوي: المقاومة ستحافظ على إنجازاتها في البرّ والبحر
بسبب العقوبات.. شاحنات الغذاء والدواء تتكدس على حدود النيجر
السعودية تنفي اتهامات رايتس ووتش بالاعتداء على مهاجرين إثيوبيين
استنفار هيئة منافذ العراق لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية
البيسري يكشف… أوقفنا شبكة تجسس اسرائيلية خطرة في مطار بيروت
الرئيس الايراني: ‘‘بريكس‘‘ تلعب دورا مهما في التعاون الاقتصادي والتجاري
السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية في المملكة
انطلاق مناورات ‘‘درع محافظي الولاية 1402‘‘
السيد رئيسي: فوائد عضويّة إيران في "مجموعة بريكس" ستصنع التاريخ
للضغط على واشنطن.. السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة نوويّة
الكيان الصهيوني | نتنياهو لا يزال خاسرا في استطلاعات الرأي
الأمم المتحدة: الصراع في السودان قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية
الأكثر قراءة
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مسؤول إيراني يبحث مع نصرالله التطورات في المنطقة
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
"حماس": مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة وتهويد القدس ستفشل
استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس
الدفاع الإيرانية: 28 دولة تجري مباحثات لشراء منتجاتنا العسكرية
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
لبنان: ذبيان حذَّر من عودة مسلسل الارهاب
السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
'إسرائيل' تعلن عدم موافقتها على تطوير برنامج نووي مدني سعودي
رتل من آليات بلدية همدان الايرانية يتوجه الى كربلاء المقدسة
جميع الدول الإسلامية ترحب بتعزيز العلاقات الإيرانية السعودية
بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
بطش العدو يطال الأنشطة الرياضية الفلسطينية
خطيب جمعة طهران يدين هجوم شيراز الإرهابي: 'داعش' صناعة أمريكية
الشيخ حمود يحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال
قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار جنوب الخليل
إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز فرضته معادلة كاريش
طلبات شراء غربية لمعدّات إيران الدفاعية
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
الأكثر بحثًا
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال
إخترنا لکم
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة