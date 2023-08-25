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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 15:49

حماس: الإعتداء على المصلين عند الأسباط دليل وحشية الإحتلال

حماس: الإعتداء على المصلين عند الأسباط دليل وحشية الإحتلال
وبين حمادة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء هو نتيجة استهداف الحكومة الفاشية للإحتلال بشكل مباشر لمن يريد أن يصلي بالمسجد الأقصى من المسلمين، في الوقت الذي تسمح به لليهود بتدنيس الأقصى.
 
وشدد على أن الحرب الدينية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة باتت معالمها تتضح أكثر وأكثر من خلال العدوان الوحشي على المصلين مدفوعة بكل الإجرام المتأصل في داخلها.
 
ونوّه إلى أن الشعب الفلسطيني سيجعل الاحتلال يدفع الثمن غاليا ويلقنه الدروس جراء هذا العدوان.
 
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول الأقصى المبارك والتصدّي لعدوان الاحتلال، مؤكدا أن الأيام ستثبت للاحتلال عظيم جرمه باعتدائه على المصلين في ساحات الأقصى.
 
واعتدت قوات الاحتلال اليوم على المصلين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وأصيب عدد من المصلين جراء هذا الاحتلال.
رقم : 1077987
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