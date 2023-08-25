الروهينغا يتظاهرون ببنغلادش في الذكرى السادسة لفرارهم من الإبادة

وشارك نحو عشرة آلاف لاجئ في التظاهرة في المخيم الأكبر، بحسب كتيبة الشرطة المسلحة المكلفة بالحفاظ على الأمن في المخيمات.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من انعدام الامن والاحباط المتزايد مطالبين بالعودة إلى الديار بكامل حقوقهم.

تظاهر آلاف من اللاجئين الروهينغا في مخيمات ببنغلادش مطالبين بعودة آمنة إلى بورما في الذكرى السادسة لأعمال العنف التيوتم تنظيم عدد من المظاهرات في عدة مخيمات محاذية للحدود مع بورما على الرغم من الامطار الموسمية.وطالب زعيم محلي للروهينغا بالاعتراف باللاجئين كمواطنين في بورما. دفعتهم إلى الفرار.