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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 17:07

داخلية العراق تعلن أعداد الزائرين الوافدين للبلاد

داخلية العراق تعلن أعداد الزائرين الوافدين للبلاد
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تواصل عملها مع انتشار القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون القاصدون نحو مدينة الفداء والتضحيات كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".
 
وأضافت أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت أعداد العجلات الوافدة (1062) فيما بلغت أعداد الوافدين (179015) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسيم الزيارة (459444) وافدا".
 
وذكرت أن "الجهات المعنية كافة ستستمر بعملها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع دول العالم لإحياء هذه الذكرى الخالدة وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق الخطط المرسومة لإنجاح هذه الزيارة التي من المؤمل أن يشارك فيها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها".
رقم : 1077992
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