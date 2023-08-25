السودان..حرب تستعر بين الاطراف المتحاربة

في وقت تحدثت فيه مصادر سودانية عن جولة للبرهان يزور خلالها القاهرة والرياض لبحث تسريع وقف الحرب وتسوية الأزمة في البلاد، فيما اطلقت الامم المتحدة تحذيرا بأن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل.

حرب لا تزال تستعر في ظل محاولات خجولة لوقفها بين حين وآخر. لكن يبقى صوت الميدان أعلى، مع تبادل القصف بين طرفي الصراع، ففي وقت قالت فيه قوات الدعم السريع إنها قصفت بالصواريخ من الخرطوم بحري أهدافا للجيش السوداني وسط أم درمان؛ أعلن الجيش السوداني أن مدفعيته قصفت أهدافا للدعم السريع في أم درمان والخرطوم، وسط تحليق طيرانه الحربي في جنوب وشرق العاصمة وسط سماع دوي انفجارات ومضادات الطائرات، وإطلاق نار كثيف على خط التماس وسط أم درمان.

الجيش الذي اعلن أمس بسط سيطرته الكاملة على مقر سلاح المدرعات ومحيطه جنوبي الخرطوم، أكد أن قواته قامت بعمليات تمشيط واسعة استهدفت جيوب من وصفهم بالمتمردين الهاربين بعد محاولات انتحارية فاشلة خلال الأيام الماضية، وفق تعبيره.

تطورات الميدان، تتزامن مع تطورات سياسية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع، تتمثل في مع نية رئيس المجلس القيادي عبد الفتاح البرهان بالقيام بأولى جولاته الداخلية والخارجية منذ اندلاع الحرب.

حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل/نيسان في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويأتي ذلك بينما يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان إن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة"، مؤكدا أن هذا "الصراع الذي يستشري كالنار في الهشيم مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها". وأضاف أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج"، مشيرا أيضا إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد. وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو من 5 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح نظرا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما. وفي خلال أربعة أشهر من القتال، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.

اشتداد الصراع وارتفاع تكلفته البشرية والسياسية والاقتصادية، دفع الأمم المتحدة إلى اطلاق تحذير بأن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل، ظل المعارك العنيفة الجارية. تحذير أطلقه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن هذه الحرب تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة.