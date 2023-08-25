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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 18:37
استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين
وأفادت مصادر محلية، بارتقاء الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع، متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين.
رقم :
1078005
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