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الجمعة 25 آب 2023 ساعة 18:59

انطلاق مناورات"درع حماة الولاية 1402"للجيش الايراني

انطلاق مناورات"درع حماة الولاية 1402"للجيش الايراني
وأكد المساعد التنسيقي للجيش الأدميرال حبيب الله سياري على هامش المناورات أن الجيش يولي اهتماما خاصا لتقنيات الحرب الإلكترونية وتدريب الكوادر المتخصصة نظرا لأهمية هذا الحرب في معارك اليوم.
 
ونجحت المقاتلات والطائرات المسيرة للقوات الجوية في تنفيذ عمليات الدعم الاكترونية الجوية في هذه المناورات.
 
انظمة الدفاع الالكتروني المتواجدة في منطقة المناورات نجحت ايضا في تنفيذ عمليات الدفاع المدني والدفاع الإلكتروني ضد الطائرات المسيرة والاجسام الطائرة الهجومية الصغيرة ما يعكس تطور قدرات الصناعات الدفاعية الايرانية في مجال الحرب الالكترونية.
 
ومن اهداف هذه المناورات المشتركة تحديد وتوجيه الاتصالات اللاسلكية ونقل البيانات، وتنفيذ عمليات التدمير الجماعي بواسطة الاجسام الطائرة الصغيرة، وعمليات الحماية الإلكترونية للرادار وتعطيل وخداع الرادار الأرضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنظومات التكتيكية والتخريبية.
 
كذلك يجري تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام مقاتلات القوات الجوية وتنفيذ عمليات التعطيل والخداع العمودي باستخدام المروحيات الهجومية لطيران الجيش.
 
كما تم تنفيذ عمليات التشويش والخداع الراداري والحماية الإلكترونية بخمس طائرات مسيرة أبابيل ثلاثة واربعة وخمس و اثني عشر وعمليات خداع الملاحة بصواريخ كروز بواسطة منصات جوية وبرية ضمن مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة 'درع حماة الولاية 1402'.
 
كما تم على هامش هذه المناورات تنفيذ مشروع إنساني من قبل وحدات الجيش المختلفة من خلال تقديم المساعدات الانسانية للسكان في عموم منطقة المناورات ولقاء عدد من عوائل الشهداء القاطنين في تلك المناطق.
رقم : 1078009
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