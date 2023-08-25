مساعد وزير الخارجية: إيران ستصبح مساهما في مصرف بريكس (NDB)

وقال صفري: لدينا علاقات جيدة للغاية مع الدول الخمس الأعضاء في بريكس، وفي إطار مجموعة بريكس، يمكننا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بعضنا البعض لأنها ستعمل على تحسين قوتنا للتبادلات التجارية والمالية.

واوضح: أن انضمام إيران إلى بريكس سيؤدي إلى تعزيز التعددية وقوة إيران السياسية والاقتصادية والتجارية وتضعيف الأحادية.

وأكد: إن قضايا الطاقة والممرات التي تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب عبر إيران مهمة بالنسبة لدول بريكس لأن إيران تلعب دورا حاسما في توفير أمن الطاقة عبر الخليج الفارسي وبحر عمان.