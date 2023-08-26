الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آب 2023 ساعة 07:25

حركة "المسار الثوري البديل" تحضّر لمسيرات شعبية في فرنسا والشتات

حركة "المسار الثوري البديل" تحضّر لمسيرات شعبية في فرنسا والشتات
ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية والعربية، وكافة القوى الأممية الثورية في أوروبا والشتات، إلى الحشد الجماهيري والمشاركة الواسعة في فعاليات تشرين الأول/أكتوبر 2023 دعماً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وخاصةً "المسيرة الشعبية لتحرير المناضل جورج عبد الله يوم السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام سجن "لانميزان" التي تنظمها العديد من المنظمات والقوى في فرنسا"، إذ توقعت مصادر فلسطينية "أن تكون المسيرة حاشدة وستنطلق من وسط المدينة حتى تصل أبواب السجن".

 وذكرت المصادر بأن "المسار الثوري البديل" تريد رفع سقف المواجهة وطرح قضية الأسرى في سجون الإحتلال، وتصعيد حضورها ضد العنصرية والفاشية تزامناً مع دخول المناضل جورج عبد الله عامه الأربعين خلف القضبان في 24 تشرين الأول/أكتوبر، مما يجعله أقدم الأسرى السياسيين في أوروبا، إذ تعتبره الحركة "الرمز الحيّ للنضال الثوري"، وتعتبر أن "قضيته العادلة جزء لا يتجزأ من نضال الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة" بحسب مواقف الحركة.

وأشارت المصادر إلى أنه "من الواضح أن منظمات الحركة عازمة على التصدي لمحاولات بعض الدول تجريم قوى المقاومة، وتُعبر الحركة في هذه الفترة عن مواقف متقدمة وجديدة، بخاصة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا إذ يتعرض كوادرها إلى الملاحقة والتضييق".

 وكانت حركة "المسار الثوري" قد دعت أنصارها إلى "مواجهة الفاشية والمنظمات الصهيونية بالمقاومة والسير على نهج العودة والتحرير".
 
رقم : 1078108
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
25 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
24 آب 2023
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
23 آب 2023
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة