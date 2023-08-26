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السبت 26 آب 2023 ساعة 07:35

جبال الألب في إيطاليا قد تفقد 80 بالمئة من جليدها بحلول عام 2060

جبال الألب في إيطاليا قد تفقد 80 بالمئة من جليدها بحلول عام 2060
وقد أكمل الخبراء الرحلة الاستكشافية الأولى إلى جليد وادي فورني في بارك ستيلفو الوطني. واتضح لهم أنه “يفقد نتيجة الذوبان أكثر من 50 بالمئة من سمكه مقارنة بعام 2022، وقد يختفي تماما بحلول عام 2060. وفقد هذا الجليد خلال أيام 21-24 أغسطس الجاري وحدها 37 سم من سمكه، وهذا أعلى من المعدل اليومي السابق وهو 6 سم في اليوم”.

ووفقا للعلماء، هذه المتغيرات مرئية للعين المجردة: فمنذ منتصف القرن التاسع عشر، فقد جليد فورني حوالي 10 كيلومترات مربعة أو نصف مساحته، وتراجعت الجبهة الجليدية 400 متر خلال أقل من 10 سنوات.

ويقول مصدر في لجنة علم الجليد الإيطالية: “تشير التوقعات المستندة إلى السيناريوهات المناخية التي لدينا إلى أنه بحلول عام 2060، سيختفي ما يصل إلى 80 بالمئة من مساحة الجليد في جبال الألب الإيطالية، ما سيكون له تأثير كبير على حجم المياه الذائبة. وهذا يعني أنه من دون هذا الجليد سنواجه خلال 30 -40 عاما موجات جفاف شديدة بشكل متزايد في هذا الوادي”.

ومن المقرر ان تبدأ الرحلة الاستكشافية الثانية في نهاية شهر اغسطس الجاري إلى جليد مياج في وادي أوستا.
رقم : 1078112
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