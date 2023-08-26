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السبت 26 آب 2023 ساعة 08:31

اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة واشتباك مسلح غرب جنين

اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة واشتباك مسلح غرب جنين
ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق المدينة، وداهمت منزل عائلة الشاب أسامة بني فضل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة.
 
وانتشرت وحدة قصاصي الأثر برفقة قوات الاحتلال بشكل مكثف في بلدة عقربا، وذلك في إطار استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية حوارة.
 
وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق المدينة، عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة.
 
وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال المدينة.
 
وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند برج عسكري على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشبان.
 
وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب المدينة، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.
 
وعقب هذه المداهمات، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد اللله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في البلدة.
 
في غضون ذلك، خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان، واستهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص.
رقم : 1078123
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