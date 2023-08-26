العمليات المشتركة تكشف محاور خطة امن الحدود العراقية السورية

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ان" تامين الحدود العراقية السورية اخذ حيزا كبيرا من اهتمامات القيادات الامنية وتم اعتماد ستراتيجية شاملة من خلال قيادة قوات الحدود وفق مسارات متعددة من اجل دعم مراكز الحدود وزيادة قدرتها في الرصد والمتابعة واجراء الكمائن".

واضاف انه" بعد قوات الحدود ياتي دور قوات الجيش التي لها قدرات كبيرة في الرصد والمواجهة وصولا الى الكاميرات وطائرات الاستطلاع التي تجعل اي محاولة للتسلل او التخفي صعب جدا".

واشار الى ان" وضع امن الحدود العراقية – السورية اقوى وافضل بعد 2003 مؤكدا بان" اي محاولة لداعش او اي تنظيم ارهابي اخر اختراق الحدود سيجد امامه قدرات قتالية كبيرة".

وقال ان "تامين الحدود العراقية – السورية محط اهتمام من قبل القيادة الامنية العراقية العليا نظرا للتحديات التي تستلزم اجراءات حاسمة في مواجهة اي تعقيدات".