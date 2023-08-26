الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آب 2023 ساعة 09:07

الخارجية الروسية حول التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان

الخارجية الروسية حول التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان
وشدد ريابكوف في تصريحات لوكالة “نوفوستي” نشرت اليوم السبت، على أن التعاون العسكري التقني مع إيران “قانوني تماما ويتوافق تماما مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية على السواء.

جاء ذلك في معرض رد ريابكوف على سؤال عما إذا تمكنت موسكو خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني، من الحصول على ضمانات بشأن استمرار التعاون العسكري التقني، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن اقتراح أمريكي لطهران لتقليص التعاون العسكري مع روسيا.

وقال ريابكوف: “محاولات أعدائنا لتسييس هذا التعاون (العسكري التقني).. لا تتوقف، ونحن نلاحظ ذلك. لكن ذلك لا يؤثر في عملنا المشترك مع طهران بأي شكل من الأشكال. ليس هناك أي تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر. نحن دولتان مستقلتان ولا نرضخ لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وكان وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن زعم أن زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي يؤدي إلى “عواقب سلبية” على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على “من يسهل التعاون العسكري” بين روسيا وإيران.

يذكر أن موسكو نفت مرارا وبشكل قاطع مزاعم استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
 
رقم : 1078139
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
25 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
24 آب 2023
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم