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السبت 26 آب 2023 ساعة 09:33

بدء المحادثات بشأن انضمام إيران لبنك التنمية لمجموعة بريكس

بدء المحادثات بشأن انضمام إيران لبنك التنمية لمجموعة بريكس
والتقى مهدي صفري، رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف،(بنك بريكس)، على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا.
 
وأشار مهدي صفري خلال اللقاء إلى بدء محادثات انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد منذ عام 2017، وأعلن استعداد بلادنا لاستئناف هذه المحادثات وتسريعها وقدم لروسیف دعوة لزيارة إيران.
 
وهنأت ديلما روسيف،خلال الإجتماع، إيران على عضويتها في مجموعة بريكس، واعتبرت حضور إيران في هذا البنك وسيلة لتعزيز قوة البنك ومكانته الدولية.
 
وناقش الجانبان في هذا اللقاء عملية إنضمام إيران إلى هذا البنك.وقاما بتعیین ممثليهما لمتابعة عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بنك التنمية الجديد.
 
وانضمت،الخميس الماضي، 6 دول كأعضاء كاملي العضوية إلى مجموعة "بريكس"، هي إيران والأرجنتين ومصر وأثيوبيا والسعودية والإمارات.
رقم : 1078146
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