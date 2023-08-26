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السبت 26 آب 2023 ساعة 10:09

محكمة ايرانية تغرم أمريكا لتدبيرها انقلاب "نوجه" الفاشل عام 1979

محكمة ايرانية تغرم أمريكا لتدبيرها انقلاب "نوجه" الفاشل عام 1979
وقد بتت المحكمة يوم الاثنين الماضي في هذه القضية بعد دعوى رفعتها عوائل الشهداء الذين سقطوا في هذا الانقلاب العسكري الفاشل وأسر المتضررين من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة ، وقد استندت المحكمة في قرارها الى القوانين الايرانية والدولية.

وكانت الدعوى مرفوعة في الاساس ضد الحكومة الاميركية و7 متهمين آخرين ، وقد اصدرت المحكمة حكما يلزم الحكومة الاميركية بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لتسببها باضرار مادية ومعنوية للشكاة ، بالاضافة الى 300 مليون دولار كغرامة.

ويعرف انقلاب "نوجة" الفاشل أو انقلاب مجموعة "نقاب" بأنه محاولة انقلاب عسكري فاشل خطط له من قبل عناصر في القوات الجوية الايرانية في الشهور التي تلت انتصار الثورة الاسلامية بدعم من اجهزة استخبارات دولية.

لقد خطط مدبرو انقلاب عسكري مدعوم من اجهزة المخابرات الدولية المناوئة للثورة الاسلامية لانطلاق 30 طائرة من هذه القاعدة في 9 يناير عام 1979 لقصف منزل الامام الخميني الراحل (رض) في منطقة جماران في طهران بالاضافة الى مراكز حساسة في العاصمة مثل مبنى الاذاعة والتلفزيون ومطار مهر آباد ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى قيادة اركان الحرس الثوري ومبنى قيادة قوات اللجان الثورية ومعسكرات ومراكز أمنية رئيسية وحيوية في العاصمة.

كما خطط هؤلاء لقيام عناصر تابعة لهم على الارض باحتلال مبنى الاذاعة والتلفزيون ومطار مهر آباد وقيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وهيئة اركان الجيش و3 معسكرات رئيسية في طهران بالاضافة الى سجن ايفين الشهير.

والمخابرات المركزية الاميركية هي التي كانت العقل المدبر لهذا الانقلاب فيما تعاونت معها المخابرات البريطانية والفرنسية والسوفيتية والعراقية والسعودية ايضا.

لكن احد الطيارين المكلفين بقصف منزل الامام الخميني الراحل، قد اخبر في الساعات الاخيرة قبل موعد التنفيذ السلطات الايرانية بوجود هذه الخطة الانقلابية وفشلت الخطة.
 
رقم : 1078150
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