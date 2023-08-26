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السبت 26 آب 2023 ساعة 10:31
الرئيس العراقي يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل قبل قليل، إلى محافظة كربلاء المقدسة".
وأشارت الى، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وعدد من مسؤولي المحافظة كانوا في استقباله".
رقم :
1078164
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