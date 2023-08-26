الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آب 2023 ساعة 11:49

المسماري ينفي توغل الجيش التشادي داخل الأراضي الليبية

المسماري ينفي توغل الجيش التشادي داخل الأراضي الليبية
وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس مقاطع فيديو وصورا على أساس أنها لمواجهات بين الجيش التشادي وقوات من المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية.
 
وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية: "الجيش التشادي لم يُجرِ أي تدخل بري في ليبيا.. إنه يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد 60 كيلومترا عن ليبيا".
 
وأضاف المسماري: "جيش تشاد شن قصفا جويا داخل الأراضي الليبية، في عملية مطاردة بالطيران لبعض الآليات الهاربة من تشاد، ولم تتوغل أي قوات برية داخل أراضي ليبيا".
 
وتابع المسؤول العسكري: "نحن نتفهم حساسية ومتطلبات العملية القتالية لجيش تشاد.. إذا توغل جيش تشاد داخل الأراضي الليبية فسيكون ذلك لملاحقة المعارضة التشادية، لكننا نمنع أصلا دخول هذه الجماعات المطرودة".
 
وأوضح: "المواقع الحدودية تحت المراقبة حاليا، ولا يوجد أي تهديد مباشر للأراضي الليبية من هذه المنطقة، فقد أرسلنا وحدات إلى الحدود مع تشاد، تحسبا لأي طارئ".
رقم : 1078173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة
25 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
24 آب 2023
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم