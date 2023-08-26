تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان

فالحرب والجوع على وشك ان يدمر السودان، بحسب الامم المتحدة. اما منظمة اطباء بلا حدود فقد اكدت ان اللاجئين على الحدود التشادية لم يتلقوا حصصا غذائية منذ اسابيع وسط عدم كفاية امدادات الماء، فيما يستخدم المدنيين كدروع بشرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
ووسط تفاقم الاوضاع الانسانية والامنية في السودان وفشل محاولات الوساطة، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى وقف فوري للقتال، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين خارج مدينة نيالا.
البيان الاميركي ادان ايضا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والذي ربطه بقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالف معه، مؤكدا ضرورة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم السودان.
فيما اعتبر السفير الاميركي بالسودان جون غودفري ان الاطراف المتحاربة اثبتت انها غير صالحة للحكم وان عليها نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
وفي ظل هذه المواقف والتصريحات، غادر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مقر القيادة العامة لقواته متجاوزا الحدود الادارية للخرطوم الى عطبرة بولاية نهر النيل قبل ان يصل الى بورتسودان مركز ولاية البحر الاحمر، في خطوة عدها مراقبون مؤشرا على قرب نهاية الحرب في السودان، وانها ربما تعطي دفعة لحل الازمة عبر طاولة المفاوضات، فيما اعتبرتها دوائر سياسية سودانية خروجاً بلا عودة.
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، الجمعة، إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان.
العالم - السودان
ومن المتوقع أن يتفقد البرهان قوات الجيش ويلتقي مجموعة من الوزراء المتواجدين هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، كما توقعت مصادر مطلعة تحدثت لـ"سودان تربيون" أن يغادر البرهان في جولة خارجية لبحث إنهاء الحرب في السودان.
وكان البرهان وصل أمس إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل حيث زار سلاح المدفعية، كما قدم واجب العزاء في قائد منطقة نيالا الذي اغتيل موخرا.
وبعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر، ظهر البرهان وسط الجنود الذين احتفلوا به. ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيش فجر اليوم.
هذا، واشتدّت الأربعاء في محيط "سلاح المدرّعات" في الخرطوم حدّة الاشتباكات الدائرة منذ الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية.
وتشنّ قوات الدعم السريع منذ الأحد هجوماً ضارياً من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش، وفق المصادر نفسها.
وأكّد عدد من سكان منطقة الشجرة لفرانس برس وقوع "خسائر كبيرة في الجانبين" نتيجة الاشتباكات.
ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.
وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص وتشريد أكثر 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.