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السبت 26 آب 2023 ساعة 18:38
استشهاد طفل وإصابة 3 اشخاص جراء مخلفات الحرب في الحديدة
وأفادت مصادر محلية بمقتل طفل وإصابة طفل وشخصين آخرين نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في منطقة العكدة بمديرية الجراحي .
وتأتي ذلك خلال أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية المحال شمال الدريهمي.
رقم :
1078234
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