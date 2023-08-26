استشهاد طفل وإصابة 3 اشخاص جراء مخلفات الحرب في الحديدة

وأفادت مصادر محلية بمقتل طفل وإصابة طفل وشخصين آخرين نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في منطقة العكدة بمديرية الجراحي .

وتأتي ذلك خلال أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية المحال شمال الدريهمي.