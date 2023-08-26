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السبت 26 آب 2023 ساعة 19:45

امير عبداللهيان يجدد على تاكيده لتنفيذ اتفاقية هيرمند بشأن حصة إيران

امير عبداللهيان يجدد على تاكيده لتنفيذ اتفاقية هيرمند بشأن حصة إيران
وأعرب وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي عن الشكر والتقدير لإيران مؤكدا ان العمل جار لحل بعض المشاكل.
 
و وجه وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة دعوة لوزير الخارجية الإيراني لزيارة كابول معتبرا أن العلاقات بين إيران وأفغانستان تقوم على أساس الجوار والأخوة.
 
وجدد وزير الخارجية الايراني تاكيده على حصة إيران من نهر هيرماند وذلك بالنظر الى الزيارة الأخيرة للوفد الفني الإيراني إلى أفغانستان، وقال : بناء على اتفاقية هيرمند لعام 1351، فإن هذه الزيارات ستساعدنا على رؤية المزيد من الشفافية.
 
وتحدث أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هاتفيا مع أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، بشأن القضايا الثنائية .
 
وفي معرض تأكيده المجدد على حصة إيران من نهر هيرمند وبالنظر الى الزيارة الأخيرة للوفد الفني الإيراني إلى أفغانستان، قال وزير الخارجية الايراني : بناء على اتفاقية هيرمند 1351، فإن هذه الزيارات ستساعد على رؤية المزيد من الشفافية.
 
وفي إشارة إلى الافراج عن الصحفي الإيراني، طالب أمير عبد اللهيان بحل بعض القضايا التي أثيرت سابقا.
 
وشدد وزير الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع دوما الى ما فيه خير أفغانستان والشعب الطيب لهذا البلد .
 
وأشار أمير عبد اللهيان إلى التواجد الكبير للرعايا الأفغان في إيران، وأضاف: طهران تؤكد على تعاون جميع الأطراف داخل أفغانستان في اتجاه استقرار وأمن ورفاهية الشعب الأفغاني.
 
بدوره شكر أمير خان متقي، القائم باعمال وزير الخارجية الأفغاني ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: الجهود جارية لحل بعض المشاكل.
 
ودعا القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير عبد اللهيان لزيارة كابول، معتبرا إن العلاقات بين كابول وطهران تقوم على حسن الجوار والأخوة.
رقم : 1078242
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