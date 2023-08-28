4 إصابات خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين قرب حاجز “دوتان” بجنين

وافادت مصادر فلسطينية ان”قوات الاحتلال نصبت الليلة الماضية كميناً محكماً لعدد من رجال المقاومة ممن نفذوا عملية اطلاق نار صوب الحاجز، حيث ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب السيارة التي كان يستقلها الشبان”.



وأوضحت المصادر انه تم نقل الشابان الى مستشفى ابن سيناء بجنين حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة ، في حين تم الحدث عن اعتقال احدهم ولم يتم تأكيد المعلومة بعد.

ويشار الى ان مقاومين من كتيبة جنين تواصل استهداف حاجز “دوتان” بجنين بشكل يومي وتخوض اشتباكات مسلحة .



كما شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، ودفعت بتعزيزات عسكرية للقوات الخاصة .

وقالت مصادر محلية إن:” قوات الاحتلال حاصرت منزل عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع “.

