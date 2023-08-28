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الاثنين 28 آب 2023 ساعة 08:45

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 4.8 ألف جندي أوكراني خلال الأسبوع الأخير

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 4.8 ألف جندي أوكراني خلال الأسبوع الأخير
وفقدت القوات الأوكرانية 1180 جنديا على محور جنوب جمهورية دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوروجيه، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في جمهورية دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

ودمر الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 466 طائرة أوكرانية، و247 مروحية، و6152 طائرة مسيّرة، و433 منظومة دفاع جوي، و11527 دبابة ومدرعة.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة “ليوبارد”، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.
 
رقم : 1078513
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