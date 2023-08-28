الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 آب 2023 ساعة 09:17

فصائل فلسطينية تدين بشدة لقاء وزيرة الخارجية الليبية بكوهين

فصائل فلسطينية تدين بشدة لقاء وزيرة الخارجية الليبية بكوهين
وعبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن “صدمتها” بشأن اللقاء الذي جرى بين كوهين والمنقوش.

وقال باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحركة حماس إن “هذه اللقاءات وأي أنشطة أخرى تشرعن وجود الكيان الصهيوني على أرضنا المحتلة مرفوضة ومستنكرة، كما إنها تمثل ضوءًا أخضر لهذه العصابة للاستمرار في سياساتها الفاشية وجرائمها الوحشية بحق شعبنا ومقدساته”.

وأضاف: “نجزم أن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي العظيم، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة”.

من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي “بشدة” اللقاء بين “ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية”.

وأعربت الحركة عن استنكارها وإدانتها الشديدة “للقاء التطبيعي”، معتبرة إياه “ارتداد خطير عن ثوابت الأمة وسقوط في مستنقع التطبيع الذي يمثل تهديدًا لهوية وتعريف منطقتنا العربية والإسلامية”.

وأضافت “إننا نثق بأن الشعب الليبي الشقيق لا يقبل بمثل هذه اللقاءات، وهو شعب حر يرفض التطبيع ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية”.

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اللقاء هو بوابة للتطبيع، و”يعد إهانة خطيرة للشعب الليبي الذي سطر تاريخًا من الوفاء لفلسطين وقضايا الأمة العربية، وللشهداء الأبطال من أبناء ليبيا الذين استُشهدوا في مواجهة العدو الصهيوني والعدوان الاستعماري على الأرض العربية”.

وحذّرت الجبهة من “خطورة هذه السياسات، وما يترتب عليها من فتح أبواب ليبيا أمام العدو الصهيوني للعبث بأمنها ونهب مقدراتها، وتشريع الاعتراف به”.

وشدّدت الجبهة على أن “شعب الشهيد الرمز الخالد عمر المختار، لم ولن يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
مصدر : وكالات
رقم : 1078518
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
28 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
28 آب 2023
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
28 آب 2023
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
28 آب 2023
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
26 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"