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الاثنين 28 آب 2023 ساعة 09:33

وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء

وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارة للصين تستمر حتى الأربعاء
وزيارتها التي ستستمر حتى الأربعاء، هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة.

ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤخراً إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

المدير العام لوزارة التجارة الصينية لين فنغ كان في استقبال وزيرة التجارة الأميركية لحظة وصولها بكين (إ.ب.أ)

وصلت ريموندو إلى بكين، الأحد، وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن ريموندو «تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون المحتمل».

تدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات.

وتقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من صعودها الاقتصادي.
 
رقم : 1078520
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