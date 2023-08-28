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الاثنين 28 آب 2023 ساعة 10:18

الاتحاد الآسيوي يؤكد استضافة الاندية الايرانية لمبارياتها في دوري ابطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يؤكد استضافة الاندية الايرانية لمبارياتها في دوري ابطال آسيا
وفي الأيام القليلة الماضية، وبعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023 وشرط وجود تقنية الـ VAR لاستضافة هذه المرحلة، تحدثت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية عن حرمان إيران من الاستضافة في هذه المسابقة.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسمياً عن جدول مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما تم تأكيد استضافة ملعب "آزادي" في طهران لفريقي برسبوليس ونساجي مازنداران وملعب "نقش جهان" في اصفهان لفريق سباهان.

وبذلك فقد تم حل مشكلة تقنية الـ VAR بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، وبحسب مسؤولين رياضيين، سيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في هذه المباريات على أساس الإيجار.

نقطة أخرى في إعلان جدول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هي عدم تحديد مكان اقامة مباريات؛ برسبوليس مع النصر السعودي، ونساجي مازندران مع الهلال السعودي، وسباهان اصفهان مع الاتحاد السعودي.

وفي آخر 5 سنوات أقيمت مباريات ممثلي إيران والسعودية على أرض محايدة، لكن هذا العام تسعى الدولتان إلى إلغاء هذه القاعدة، لكن الاتحاد الآسيوي لم يعلن حتى الآن عن إلغاء الأرض المحايدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1078532
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