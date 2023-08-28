مكتب الرئيس الأوكراني يقاطع كيان الاحتلال

وقالت القناة في تقرير لها، اليوم الاثنين: "بدأ غضب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته المقربة تجاه المسؤولين الإسرائيليين تظهر علاماته".



ونقلت عن مصادر دبلوماسية، أنهم في مكتب زيلينسكي يقومون بنوع من "المقاطعة" لكبار المسؤولين الإسرائيليين.



وأشارت إلى أن الرجل الثاني في نظام كييف، أندريه يرماك، رفض تلقي مكالمة هاتفية من مسؤول صهيوني، الشهر الماضي، وقال: "نتوقع من رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أن يعبر عن دعمه لأوكرانيا، ويأتي إلى كييف".



وتابعت القناة: "بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، في نهاية كل أسبوع، تتم دعوة مجموعات مختلفة من السفراء الذين تم تعريفهم على أنهم "الدول التي تدعم أوكرانيا" إلى مكتب رئيس أوكرانيا للتحدث مع كبار المسؤولين في مكتب زيلينسكي، لكن السفير الإسرائيلي في كييف لم تتم دعوته لمثل هذا المنتدى".



ونقلت عن مصادر أوكرانية، أن السبب في ذلك هو "غضب زيلينسكي من أن إسرائيل لا تساعد كييف بما فيه الكفاية".



وأمس الأحد، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "أوكرانيا أرسلت رسالة تهديد قوية إلى تل أبيب، مفادها ضرورة توقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين، وإلا فإنه سيتم منع الإسرائيليين من دخول مدينة أومان، هذا العام".