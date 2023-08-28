الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 آب 2023 ساعة 10:31

الشيخ نبيل قاووق: لبنان بحاجة لمشروع إنقاذي

الشيخ نبيل قاووق: لبنان بحاجة لمشروع إنقاذي
وأشار الشيخ قاووق، إلى أن "جماعة التحدي والمواجهة، يعرقلون كل ما فيه خير للبنانيين وكل ما فيه حل للأزمات التنموية والاقتصادية والسياسية".

ولفت قاووق الى أننا "نسعى بكل ما أوتينا من قدرة لإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والانمائية المختلفة، والآخرون يعرقلون كل مسار للتوافق والحوار وأي انجاز وطني"، معتبرا أن "الفريق الآخر يريد من خلال رفع شعار المواجهة، أن ينتحب رئيساً للجمهورية يكون جسراً للمواجهة الداخلية، ونحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية يكون جسراً لانقاذ البلد والخروج من الأزمات، وهم برفع شعار المواجهة، يعبّرون عن أحقاد دفينة وهوس باستدعاء الفتنة من خلال التحريض والتوتير".

وذكر أن "هناك جهات خارجية طلبت المزيد من التحريض على "حزب الله" والمقاومة، والمزيد من التحريض على الفتنة والتوتير السياسي والميداني لأجل الوصول إلى أهداف سياسية، فهم يراهنون على إخضاع المقاومة ومجتمعها والفريق الداعم لها، ولكن هذا لا يفاجئنا، فالذين كانوا عام 1982 في الخدنق الإسرائيلي، هم أنفسهم كانوا في العام 2006 يراهنون على العدو الإسرائيلي، وهم أنفسهم راهنوا على الإرهاب التكفيري في سوريا وفي سلسلة جبال لبنان الشرقية".
مصدر : وكالات
رقم : 1078541
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
28 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
28 آب 2023
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
28 آب 2023
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
28 آب 2023
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
26 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"