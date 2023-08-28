الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 آب 2023 ساعة 13:06

بري: لا مبرر لتعطيل الدور التشريعي للمجلس

بري: لا مبرر لتعطيل الدور التشريعي للمجلس
واضاف بري: تبعًا لذلك ليس واردًا أن أدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة يتكرّر فيها الفشل في انتخابه، كما حصل في الجلسات الـ12 الّتي عقدها المجلس ولم نصل فيها إلى أيّ نتيجة".

وأشار "، إلى أنّ "بالنّسبة إلى ما خَصّ جلسات انتخاب الرّئيس، أنا في هذا الأمر ملتزم بالدستور، ولا أسير إلّا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدّستور جيّدًا".
وأوضح برّي "أنّه لا يجد تبريرًا لتعطيل الدّور التّشريعي لمجلس النّواب، بذرائع مختلفة سياسيّة وغير سياسيّة، أو بناءً على تفسيرات غير واقعيّة للدّستور، كمثل القول إنّ المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التّشريع".

وشدد على أنّ "الدستور لا يلغي أو يعلّق الدّور التّشريعي للمجلس، والنّصّ شديد الوضوح لهذه النّاحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبةً في جلسة الانتخاب حصرًا، وليس خارجها".
ولفت إلى أنّ "إضافةً إلى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النّيابي غير مقيّد بأيّ موانع تحول دون ممارسته هذا الدّور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصًا في العام 2016، حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانونًا".
رقم : 1078561
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
28 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
28 آب 2023
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
28 آب 2023
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
28 آب 2023
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
26 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"