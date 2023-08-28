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الاثنين 28 آب 2023 ساعة 14:15

'قسد' تفرض حظر تجوال بالحسكة وناحيتي الهول والشدادي

ونقل مصدر عن المواقع الكردية قولها، ان ذلك جاء كتدبير وقائي لدعم عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات، التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.
 
وكان  قد افاد في وقت سابق ان المجلس العسكري اـ"قسد" تمكن من السيطرة على قائد المجلس بالريف الشمالي لدير الزور المدعو أحمد الخبيل "أبو خولة"، وذلك بعد السيطرة على حواجز ومقار "قسد" هناك.
 
وأوضح ان "قسد" اعتقلت متزعم ما يسمى رئيس "مجلس دير الزور العسكري" المدعو أحمد الخبيل "أبو خولة"، بعد دعوته من قبل قسد إلى اجتماع وهمي، وقامت الاخيرة بمحاصرة مقراته بحي النشوة فيلات "جنوب مركز مدينة الحسكة" بمن فيها من عدة محاور، ومنح مهلة لاقتحامها مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة المحاصرة.
 
وقد تمكنت قسد من اعتقال الخبين بعد تطويق منزله ومعه في الاعتقال والده حامد الخبين ونائبه خليل الوحش ومعه ثلاث من أبناء عمومته والأخبار الواردة من مصادر مقربة من جهة الاعتقال تفيد بأن الاستخبارات باشرت التحقيق معهم فور اعتقالهم.
رقم : 1078573
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