الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 آب 2023 ساعة 16:45

إيران والسعودية في مناورات مشتركة على أراضي بيلاروسيا

إيران والسعودية في مناورات مشتركة على أراضي بيلاروسيا
وقال "سيدوروف" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: انه تمت دعوة ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ايران والسعودية والصين ومنغوليا، كمراقبين إلى المناورات التي ستجري في جمهورية بيلاروسيا؛ حسب موقع "سبوتنيك" الاخباري الالكتروني.
 
وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع البيلاروسية، أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 أيلول/ سبتمبر المقبل.
 
علما ان "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" يعود تأسيسها للعام 1992 م، وتضم حاليا روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
رقم : 1078589
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
28 آب 2023
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
28 آب 2023
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"
28 آب 2023
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
المقاومة لا تنام.. من أحرق الأقصى سيحرقه الجيل المقاوم الجديد
28 آب 2023
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
"إسرائيل" وحرب المياه ضد الفلسطينين في الضفة الغربية
26 آب 2023
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
26 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
26 آب 2023
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
بريكس.. لا لبلطجة الدولار
26 آب 2023
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
اتصال يجمع بين أطراف محور المقاومة.. ما الذي دار فيه؟
25 آب 2023
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
تحركات المریبة لأمريكا للسيطرة على البوكمال والقائم
25 آب 2023
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
"البريكس" في مواجهة مجموعة السبع الصناعية
25 آب 2023
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
مُسيّرات غزة والذعر الإسرائيليّ
25 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المفكرون البحرينيون يتضامنون مع السجناء السياسيين.. نظام آل خليفة لا حياة لمن تنادي!
عزلة دولية وضربة أمريكية.. أسوأ أيام الكيان الصهيوني
متحف بعلبك الجهادي.. توثيق لمسيرة المقاومة وانتصاراتها
جنرال روسي كبير يكشف عن دور أمريكا في نشر "كوفيد 19"