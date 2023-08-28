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الاثنين 28 آب 2023 ساعة 18:12

قريبا.. رحلات جوية مباشرة من والى مدينة قم المقدسة

قريبا.. رحلات جوية مباشرة من والى مدينة قم المقدسة
واضاف بذرباش انه يجب الاسراع في تنفيذ هذا المشروع ونحن نطلب من مسؤولي المنطقة الاقتصادية الخاصة في سلفجكان (منطقة قرب مدينة قم المقدسة) ان يجتمعوا مع مسؤولي منظمة الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ قرار نهائي.
 
وفيما يتعلق بمشروع القطار الهوائي (المعلق) في مدينة قم المقدسة قال الوزير بذرباش ان أي قرار تتخذه ادارة محافظة قم المقدسة فالحكومة توافق عليه ، وان الحكومة ليست معارضة ابدا لمشروع بناء المطار ايضا ونحن نطلب من محافظ قم المقدسة حسم الموضوع بالاستناد الى رأي الخبراء.
 
واضاف الوزير بذرباش: ان أي قرار يتم اتخاذه فاننا نطلب من ادارة المحافظة تنفيذه بشجاعة ، ونحن في الحكومة سنبقى مساندين لقرارات محافظة قم بشأن هذا المشروع.
رقم : 1078600
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