إيران لا تجامل أحداً على حساب أمنها القومي

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد ابلغت بغداد سلطات أربيل بهذا الاتفاق.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:"بناء على الاتفاق بين طهران وبغداد، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى معسكرات تحددها الحكومة العراقية، ايران ستقوم بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات في حال لم ينفذ الاتفاق في موعده المقرر.

الى ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي، ان'الاتفاق الأمني ينص على ثلاث فقرات وهي (منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات مؤكدا ان الاتفاق مع ايران رسالة لدول الجوار برفض الجماعات المهددة لأراضيها.

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني "إبراهیم رضایي"، إن "وفدا برلمانيا إيرانيا ناقش خلال اجتماعاته مع مسؤولين لدى طالبان عدة قضايا من بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات ووضع المهاجرين الأفغان". وفي تصريح له اليوم الأحد، اشار "رضائي" الى زيارة الوفد البرلماني الإيراني الى أفغانستان والتي استمرت يومين؛ مبينا ان هذا الوفد المكون من خمسة نواب اجتمع بشكل منفصل مع "محمد عبد الكبير" نائب رئيس وزراء أفغانستان، و"أمير خان متقي" وزير الخارجية بالوكالة، و"قلندر عباد" وزير الصحة بالوكالة و"نورجلال جلالي" نائب وزير الداخلية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في الهيئة الحاكمة داخل افغانستان. وأوضح : لقد تم في هذه اللقاءات مناقشة أهم القضايا بين طهران وكابول ومن بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات والمهاجرين الأفغان والمياه الحدودية والاستثمار المشترك ومراقبة الحدود ونقل الخبرات والمعرفة التقنية في المجالات الصناعية والزراعية والصحية؛ کما شدد الجانبان على ضرورة زيادة التفاعلات والتواصل الثنائي. وتابع رضائي بان، الوفد الإيراني التقى ایضا بعدد من علماء الشيعة والناشطين السياسيين الأفغان في کابول. كما أشار الى ان الوفد البرلماني اكد في مباحثاته على امتداد هذه الزيارة، ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وكابول واستخدام الطاقات المتوفرة لتحقيق المصالح المشتركة.

وكانت ايران قد طالبت مرارا وتكرارا من بغداد واربيل بمنع ايواء الجماعات الارهابية المتورطة في عمليات اغتيال وشغب.

كما استهدف حرس الثورة الاسلامية اكثر من مرة قواعد الجماعات الارهابية في منطقة كردستان، وذلك في محاولة منه لتدمير بنيتها التحتية العسكرية ومنعها من القدرة على القيام باي عمليات ضد ايران.