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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 06:54

إطلاق سراح 6 سجناء إيرانيين من سيشيل

إطلاق سراح 6 سجناء إيرانيين من سيشيل
تم بجهود سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدغشقر، إطلاق سراح 6 صيادين ايرانيين "بلوش" من سجن سيشيل وإعادتهم إلى البلاد.

وحول هذا الموضوع قال "حسن علي بخشي" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدغشقر في تصريح الاثنين : إن جريمة هؤلاء الأشخاص كانت حمل بضائع محظورة ودخولهم المياه الإقليمية لسيشيل بشكل غير قانوني.

وأضاف: قامت السفارة فور اطلاعها باعتقال هؤلاء المواطنين الإيرانيين، بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبذلت جهودها لإطلاق سراحهم، ولحسن الحظ تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص اليوم (أمس الاثنين) بعد اعتقالهم في سيشيل لأكثر من عام وذهبوا إلى إيران.

وأشار السفير الإيراني إلى أنه تكررت عدة مرات عمليات إطلاق سراح مواطنينا البلوش بنفس الجريمة من دول جزر القمر وموريشيوس وسيشيل، مضيفا: تبذل الجهود حاليا لإطلاق ركاب لينش آخر تم سجنهم في سيشيل والجهود جارية لإطلاق سراحهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1078689
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