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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 08:16

الـ'شاباك': اكتظاظ سجون الاحتلال يعيق المزيد من الاعتقالات

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وحسب وكالة (معا) الفلسطينية نقلا عن صحيفة "يسرائيل هيوم"، فانه بسبب الكثافة العالية وضيق المساحة في السجون "معتقلات الأسرى الأمنيين"، سوف تضر بالاعتقالات التي ينفذها جيش الإحتلال و'الشاباك'، في ظل موجة العمليات والتوترات الأمنية في الضفة الغربية.

ويحول القانون الذي مرره بن غفير في الكنيست والذي "يلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن الأسرى الأمنيين"، والافراج الإداري هو آلية أنشأها القانون الإسرائيلي يسمح بإطلاق سراح أسرى امنيين صدرت بحقهم أحكام مخففة نسبياً مع قرب نهاية مدة سجنهم لإفساح المجال في السجون.

ومع دخول قانون بن غفير حيز التنفيذ الجمعة، يحذر المسؤولون الأمنيون من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا، لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.

وقال أعضاء كنيست أن قرار بن غفير غير المسؤول بإلغاء الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن" حتى 3 سنوات، دون إعطاء خيارات إضافية لمنشآت السجون، "فجرت" السجون الأمنية، والآن لا يوجد مكان لوضع سجناء أكثر خطورة" حسب قولهم".
رقم : 1078710
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