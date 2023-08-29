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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 09:11

الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة في مدن وقرى الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة في مدن وقرى الضفة
وأفادت مصادر فلسطينية، أن”قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات كبيرة وواسعة شملت حوالي 29 مواطناً من شمال الضفة المحتلة حتى جنوبها، حيث داهمت هذه القوات العديد من المنازل قبل اعتقال المواطنين منها”.

كمنا أُصيب صباح اليوم  أحد العمال الفلسطينيين،  في إعتداء قوات الاحتلال على العمال في منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتدت على العمال قرب منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية؛ ما أدى لإصابة عامل في المكان.

واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس الاثنين، برجاً عسكرياً للاحتلال شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن”مقاومين استهدافوا برجاً  لجيش الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل بعدد من قنابل يدوية الصنع “أكواع متفجرة”.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ مقاومون فلسطينيون 19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة في صفوف الاحتلال “الإسرائيلي”.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 1132 عملاً مقاوماً خلال يوليو/تموز الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.
رقم : 1078726
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