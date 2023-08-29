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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 10:07

رئيس الجمهوریة: سياسة الاعداء في عزل ايران باءت بالفشل

رئيس الجمهوریة: سياسة الاعداء في عزل ايران باءت بالفشل
وانطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الثالث لرئيس الجمهورية بمشاركة 250 اعلاميا بمن فيهم الصحفيون والمصورون المحليون والاجانب.

وقال مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة "محمد مهدي رحيمي" في تصريح له قبل یومین، ان المؤتمر الصحفي العام لرئيس الجمهورية سيعقد بمشاركة 250 اعلاميا بمن فيهم الصحفيون والمصورن المحليون والاجانب، وسيرد على اسئلتهم.

واكد رحيمي على ان الحكومة الايرانية وضعت نصب مبادئها احترام افكار الراي العام ووضع الشعب على اخر التقارير؛ مبينا ان هذا المؤتمر سيكون الثاني الذي سيعقده اية الله رئيسي مع الاعلاميين في غضون عشرين يوما مضت.

علما ان رئيس الجمهورية الاسلامية عقد بمناسبة يوم الصحافي الوطني 8 اب / اغسطس الجاري، مؤتمرا بحضور المراسلين والاعلاميين الى جانب النخب المتألقين في مهرجان الاعلام الوطني الـ 21 .

وأشار رئیس الجمهوریة خلال هذا المؤتمر إلى نمو العلاقات التجارية مع دول الجوار بنسبة 14 بالمائة في ظل سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الـ13. ( حکومة الرئیس رئیسي) وقال إن توسیع الأسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا یأتي في اطار السياسات المذكورة.

ولفت إلى انضمام إيران إلى الاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأضاف: هذا يدل على أن الأعداء فشلوا في سياستهم الرامية إلى عزل إيران.

معدل التضخم انخفض من 60% الى 46% و سجلنا نموا اقتصاديا بنسبة 4 في المائة

وأشار إلى إنجازات الحكومة الـ13 و صرح: تم تعويض عجز الموازنة البالغ 480 ألف مليار تومان (الدولار يساوي نحو 41 الف تومان ) في بداية الحكومة الـ13 بخلق الموارد والمصادر وانخفض معدل التضخم من 60 بالمائة إلى 46 بالمائة وسجلت البلاد نموا اقتصادیا بنسبة 4 بالمائة.

وفيما اشار الى ان الاختلاف في الرأي امر طبيعي في البلاد قال لا ينبغي عدم الاهتمام بالمصالح الوطنية وتجاهلها.
مصدر : وكالات
رقم : 1078740
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