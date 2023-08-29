'هوكشتاين' يصل بيروت غدا.. وهذا جدول اعماله

وحسب مصادر صحفية في بيروت، ان هوكشتاين يصل بيروت في زيارة يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.