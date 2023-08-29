بيروت تدرس فرض عقوبات على من يستضيف نازحين سوريين غير شرعيين

وصرح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين بعد الاجتماع أنّه تمحور "حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدًا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدًا من النازحين غير الشرعيين".



ولفت إلى أنّه "في هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات".



إلى ذلك، استقبل ميقاتي سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار الذي قال بعد اللقاء: "كان لي شرف لقاء ميقاتي حيث عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الاتحادية".



ولفت إلى "أنني أطلعته على أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا وخصوصا الطلاب في ظل الظروف الصعبة الى حد ما التي تمر بها المنطقة، نتيجة الأعمال العسكرية في أوكرانيا. وطمأنت ميقاتي أن كل أبناء الجالية بخير، ولا سيما الطلاب، والعلاقات الروسية- اللبنانية علاقات جيدة، وإن شاء الله الى المزيد من التطور خدمة لمصلحة لبنان".