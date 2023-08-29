الرئيس الإيراني: لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب

وأوضح رئيسي خلال مؤتمره صحفي بطهران أمام وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية ""أعلنا منذ البداية أن الاتفاق النووي ليست قضيتنا الأولى ولا الأخيرة، وأننا نتابع جميع القضايا الدولية التي تخصنا في نفس الوقت"، مبيناً "لن نبقى ننتظر ابتسامة أميركا والغرب، والقول إن الخروج من المشكلات من خلال ابتسامهم لنا غير صحيح".

واعتبر رئيسي إن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية بل إن الطرف الآخر هو من غادر وندم على ذلك".

وتحدث رئيسي عن تحرير أموال إيران المحجوبة في الخارج، وقال "تحرير أموال ⁧إيران⁩ المجمدة على جدول أعمالنا، كما أننا ندعو ⁧اليابان⁩ لعدم ربط قضية أموالنا المجمدة لديها بالحكومات الأخرى".

وعن الاتفاق النووي، قال رئيسي: نعتقد أن ⁧ الاتفاق النووي⁩ كان يجب أن يتم تنظيمه بشكل أكثر دقة، مشيراً ""لو كنا على رأس العمل خلال مفاوضات الاتفاق النووي لكنا توصلنا إلى صيغة مختلفة عن الحالية".

وختم رئيسي قوله "الحكومة ستواصل المفاوضات في سبيل تثبيت حقوق الشعب الإيراني، ولدينا القدرة الكاملة في الصناعات العسكرية والنووية وذلك على الرغم من أكبر التهديدات التي نواجهها".