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الثلاثاء 29 آب 2023 ساعة 12:37

جنود الاحتلال يتفقدون أجهزة مراقبة الجدار العازل جنوبي لبنان

جنود الاحتلال يتفقدون أجهزة مراقبة الجدار العازل جنوبي لبنان
وأفادت مصادر صحفية ، انه تم صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل غياب لحركة دوريات قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.

واوضحت المصادر  أنّه "سُجّل صباح اليوم، غياب شبه تام لحركة الدّوريّات التابعة للاحتلال الإسرائيليّ المعتادة في محور القطاع الشّرقي في جنوب لبنان، انطلاقًا من تلال العديسة حتّى بوابة فاطمة في خراج بلدة كفركلا".

واضافت المصادر ان حركة الجنود الإسرائيليّين اقتصرت على تفقّد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول الخط الأزرق؛ في ظلّ تحرّكات مؤلّلة في المواقع الأماميّة المتاخمة للحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة".

وأشارت إلى أنّ "في الجانب اللّبناني، نشطت دوريّات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل"، لمراقبة الوضع وتأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة".
رقم : 1078775
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